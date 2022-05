Gara numero trentasette in campionato per il Napoli, che ospita il Genoa nell’ultima sfida casalinga della stagione e di Lorenzo Insigne, davanti al suo pubblico, in maglia azzurra.

Consolidato il traguardo Champions con l’aritmetica, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a blindare anche il terzo posto che, con una vittoria, sarebbe anche matematico. Il fischio d’inizio della sfida, che sarà arbitrata dal signor Fabbri, è in programma alle ore 15:00. Di seguito le formazioni ufficiali del match e la diretta testuale.

Formazioni ufficiali Napoli-Genoa

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah.

Di seguito la diretta testuale del match: