FOTO – Lo striscione esposto dalla Curva A per Insigne

Parole al miele da parte dei tifosi verso Lorenzo Insigne, i quali non hanno perso occasione per onorare il capitano esponendo due striscioni nel corso della cerimonia, avvenuta prima del fischio d’inizio in Napoli-Genoa.

Infatti, poco prima dell’inizio del match, si è tenuta una bellissima cerimonia per dire addio a Lorenzo Insigne prima del suo trasferimento a Toronto. Il 24 azzurro è ormai un’icona del Napoli, in quanto calciatore e in quanto napoletano. Purtroppo però, la sua avventura azzurra è ormai giunta ai titoli di coda e per questo i tifosi, sia della Curva A che della Curva B hanno deciso di omaggiarlo.

Striscione Curva A per Lorenzo Insigne

“Sarai sempre ricordato”: il saluta da parte della Curva A

La curva A, durante la cerimonia di addio, ha esposto uno striscione per omaggiarlo e per ricordargli che nonostante la sua partenza sarà comunque ricordato. Di seguito quanto scritto:

“Hai conquistato meno di quanto ti abbia sognato. Spesso offeso e poco considerato. Da questa curva con affetto sarai sempre ricordato”.