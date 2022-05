“Grazia a tutti voi, vi spiego cosa provo”: Insigne da pelle d’oca nel pre-partita

Lorenzo Insigne, a pochi minuti prima dell’inizio della sfida contro il Genoa, ha così salutato per l’ultima volta i tifosi azzurri attraverso una lettera d’addio: “Grazie ad una città che mi ha dato tutto, abbiamo gioito e sofferto, a volte litigato. Ma sempre insieme come una grande famiglia, mi sono sentito sempre accolto dalla mia gente, stare a Napoli è stata una grande responsabilità.



Lasciare Napoli significherà lasciare casa, mi mancherete sempre. In questi 10 anni abbiamo collezionato momenti indimenticabili, ho dato sempre tutto ciò che avevo. La vera partita, dove non ci saranno sconfitti e vincitori, l’abbiamo giocata insieme.

Lorenzo Insigne, lettera d’addio



Grazie a voi, a tutti i tifosi del Napoli nel Mondo, grazie allo staff, ai mister che hanno avuto cura di me, grazie alla società, grazie a chi ha creduto in me, alla mia famiglia e ai miei figli. Grazie di cuore, Forza Napoli sempre.”