Insigne esce dal campo: lo speciale omaggio di Spalletti (FOTO)

Una cerimonia da spettacolo e un gol segnato: questo è il Napoli-Genoa di Lorenzo Insigne alla sua ultima apparizione nell’arena di Fuorigrotta. Lo scugnizzo di Frattamaggiore dovrà dire definitivamente addio al Napoli dopo la trasferta a Spezia della prossima settimana, ma al momento il capitano azzurro saluta la sua gente all’ultima al Maradona.

Dopo una cerimonia strappalacrime, Insigne è riuscito anche a segnare il suo ultimo gol nello stadio di Fuorigrotta riuscendo a far emozionare ogni tifoso e non solo. La storia del 24 azzurro a Napoli è una lunga storia d’amore che sicuramente non potrà passare inosservato.

Luciano Spalletti e Lorenzo Insigne

Sostituzione Insigne, il gesto di Spalletti

Il gol di Lorenzo Insigne ha scatenato la felicità dei compagni che sono andati subito ad abbracciarlo, mentre qualche lacrima scendeva dal suo volto. Anche Spalletti però ha voluto sostenerlo, subito dopo averlo sostituito.

Il tecnico infatti lo ha sostituito al minuto 88 e, appena il calciatore ha raggiunto la panchina, Spalletti ha preso in braccio il calciatore omaggiandolo del suo contributo a Napoli.