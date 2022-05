Insigne rientrato a casa a piedi: svelato il retroscena

Lorenzo Insigne quest’oggi giocherà la sua ultima gara al Maradona con la maglia del Napoli. Lo scugnizzo di Frattamaggiore, cresciuto nel vivaio azzurro e stabilmente in prima squadra dal 2012, lascerà Napoli per accasarsi a Toronto, in Canada.

Tante iniziative pronte per salutare al meglio il capitano, che sarà sempre uno dei simboli della napoletanità. Nel frattempo, però, ieri Lorenzinho si è reso protagonista di un siparietto legato alla tappa del Giro D’Italia, come svelato dal Corriere del Mezzogiorno.

L’attaccante azzurro, infatti, abita a Via Petrarca. Ieri, a causa del passaggio del Giro D’Italia, la strada era interrotta al passaggio delle automobili. Pertanto il capitano è tornato a casa a piedi, in compagnia della moglie, per assistere dal suo balcone al transito dei ciclisti.

Nella strada verso casa, però, Insigne non ha lesinato foto ed autografi ai supporters che l’hanno riconosciuto. Come riporta il quotidiano, in tanti hanno fatto gli auguri e dato il proprio in bocca al lupo al numero 24.