Insigne commosso in diretta: “Porterò Napoli sempre nel mio cuore”

Nel giorno dell’addio di Lorenzo Insigne allo Stadio Maradona il Napoli ha annichilito il Genoa con un sonoro 3-0. Le reti di Osimhen, Insigne su rigore e Lobotka blindano il terzo posto degli azzurri. Nel corso del post partita proprio Insigne ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ringrazio tutti i tifosi di esser venuti ad incitarmi, da napoletano è una gioia immensa. Napoli è casa mia, appena avrò tempo tornerò: non li dimenticherò mai”.

“Momenti più belli? Tantissimi! Non voglio ricordare vari episodi, ma tutti i dieci anni. Ci sono stati alti e bassi, ma siamo stati sempre uniti con i tifosi e questo è l’importante”.

“Perché ho anteposto sempre il Napoli? L’amore è troppo forte. Poi ci sono dei momenti in cui bisogna fare delle scelte. Purtroppo abbiamo preso questa scelta con la società, siamo contenti entrambi. Non ho rimpianti, porterò per sempre con me l’affetto della gente (piange)”.

“Ringrazio tutti gli allenatori che ho avuto ed anche i miei ex compagni, come Benitez, Sarri, Albiol, Hamsik, Callejon. Vuol dire che, dalle belle parole, ho fatto qualcosa di buono. Porterò sempre tutti nel mio cuore, ho fatto sia settore giovanile che prima squadra. Tutto ciò è incredibile”.

“Spero che quando i miei figli cresceranno si parlerà ancora di me del Napoli. Sicuramente vedranno tante scene della mia ultima partita qui. Chiudere la carriera qui? Non voglio parlarne, abbiamo fatto le nostre scelte, non ho rimpianti. Anche se sarò lontano tornerò appena posso a vedere il Napoli in tribuna ed in curva”.