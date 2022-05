Criscito deluso: “Abbiamo sbagliato fin dal ritiro, dispiace per la tifoseria”

Il Napoli ha battuto il Genoa per 3-0 nella gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Gli azzurri, tolti i primi quindici minuti, hanno ampiamente dominato la gara e tenuto sotto controllo avversari e risultato. Durante il post partita DAZN ha intervistato Luciano Spalletti. Di seguito le sue parole.

“Pomeriggio che non dimenticheremo né io né Lorenzo: lui per l’addio, io per la retrocessione. Non retrocediamo oggi ma per tutti gli errori precedenti”.

“Futuro? Ho ancora un anno di contratto, dipende dalla società. Se vuole parlarmi sono aperto a tutto”.

“Come squadra e società abbiamo fatto tanti errori fin dal ritiro, mentre la tifoseria è eccezionale. Fanno sacrifici, danno una mano, ci stanno accanto. Peccato averli delusi”.

“Abbiamo giocato bene la prima mezz’ora, ma quando sbagli 4/5 gol poi è dura. Osimhen, Insigne e Mertens non perdonano: è stata colpa nostra”.

“Quest’anno è stato un insieme di tanti errori. Tanti calciatori sono arrivati l’ultimo giorno di mercato; abbiamo cambiato tre allenatori. Qualcosa non è andato, ma spero che il Genoa possa presto tornare in alto“.