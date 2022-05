Cerimonia commovente per l’addio di Insigne: è successo al Maradona

Manca poco per l’inizio dell’attesissimo match Napoli-Genoa, valido per la 37esima giornata di Serie A. Una partita molto sentita, non solo per quanto riguarda la classifica, ma soprattutto perché sarà l’ultima gara al Maradona per Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli lascerà la squadra azzurra appena si concluderà questa stagione in corso, per poi prendere il primo aereo con destinazione Toronto. Ma il suo addio non potrà di certo passare inosservato proprio per questo la SSC Napoli, in accordo con il calciatore, ha organizzato una cerimonia di addio del 24 azzurro.

Cerimonia Lorenzo Insigne

Addio Insigne, la cerimonia prima di Napoli-Genoa

Napoli-Genoa è stata anticipata da un bellissimo spettacolo per l’addio di Lorenzo Insigne, infatti, a poco meno del fischio di inizio sono stati resi noti i suoi gol più belli sui grandi schermi.

Ma non solo, i suoi compagni di squadra si sono disposti in campo su due file mentre Insigne ha percorso il campo per poi giungere il centro dove è stato omaggiato dal presidente Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Al capitano del Napoli è stata consegnata una coppa e, ovviamente, non sono mancate le sue lacrime soprattutto mentre percorreva il campo con in sottofondo il bellissimo messaggio di Alessandro Siani.

Dopodiché, accompagnato dai suoi due figli, il capitano ha letto al pubblico un bellissimo messaggio d’amore. Queste le sue parole:

“Grazie ad una città che mi h dato tutto, abbiamo gioito e sofferto, a volte litigato. Ma sempre insieme come una grande famiglia, mi sono sentito sempre accolto dalla mi gente, stare a Napoli è stata una grande responsabilità. Lasciare Napoli significherà lasciare casa, mi mancherete sempre. In questi 10 anni abbiamo collezionato momenti indimenticabili, ho dato sempre tutto ciò che avevo. La vera partita, dove non ci saranno sconfitti e vincitori, l’abbiamo giocata insieme.

Grazie a voi, a tutti i tifosi del Napoli nel Mondo, grazie allo staff, ai mister che hanno avuto cura di me, grazie alla società, grazie a chi ha creduto in me, alla mia famiglia e ai miei figli. Grazie di cuore, forza Napoli sempre!”.