VIDEO | SOCIAL OSIMHEN, IL COMUNICATO DEL NAPOLI!

I social network di Victor Osimhen sono gestiti dal Napoli. Nei giorni scorsi si era sparsa questa voce intorno alla figura dell’attaccante nigeriano che per un po’ era stato assente dalle pubblicazioni social. Nel pomeriggio, però, lo stesso Osimhen ha twittato negando ufficialmente che sia il Napoli a gestire i suoi account. “Notizie false. Dicono che il Napoli abbia la mia password, dicono che il Napoli in forma aiutami a postare. Come dire che sono un ragazzo che va ancora all’asilo“. Il Napoli, attraverso il proprio account Twitter inglese, ha diramato una nota in cui ha ufficialmente negato di controllare i social network di Victor Osimhen. “Ci teniamo a precisare che gli account social di Victor Osimhen sono gestiti esclusivamente dal giocatore stesso”.

