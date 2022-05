Calciomercato Napoli, c’è distanza con il Getafe per Olivera: pronto il piano B

Il Napoli vivrà, verosimilmente, una piccola rivoluzione sulla rosa nel corso del prossimo calciomercato. Ormai certo, in primis, l’addio di Lorenzo Insigne e l’acquisto di Kvaratskhelia, ma non finisce qui. Giuntoli dovrà affrontare tante situazioni spinose, a partire dai rinnovi di Ospina e Meret passando per quello di Fabiàn Ruiz.

Ciò che appare ormai sicuro è il tanto agognato rinforzo nel ruolo di terzino sinistro. Faouzi Ghoulam infatti lascerà Napoli a fine stagione e gli azzurri dovranno rimpiazzarlo al meglio, dando a Mario Rui la possibilità di rifiatare nel corso del campionato. Perciò la società partenopea ha puntato forte su Mathias Olivera, terzino uruguaiano del Getafe.

EMPOLI, ITALY – NOVEMBER 05: Fabiano Parisi of Empoli FC in action during the Serie A match between Empoli FC v Genoa CFC at Stadio Carlo Castellani on November 5, 2021 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La trattativa è in fase avanzata e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe già un accordo con l’entourage del calciatore. Al momento, però, resiste una distanza minima tra domanda del Getafe ed offerta del Napoli.

La distanza, secondo il quotidiano, sarebbe di circa un milione di euro. Cifra irrisoria a quei livelli e che non lascia trapelare pessimismo. Nonostante ciò, informa il giornale, Giuntoli si sarebbe già tutelato in caso di fumata nera con gli spagnoli. Il piano B per la fascia sinistra risponde al nome di Fabiano Parisi, interessante prospetto italiano in forza all’Empoli.