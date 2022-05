VIDEO | L’INCONTRO TRA INSIGNE E GLI ULTRAS DEL NAPOLI

Oggi pomeriggio Lorenzo Insigne ha avuto un incontro con una parte del tifo organizzato del Napoli per ricevere i complimenti da parte dei tifosi e un saluto speciale in vista della partenza per Toronto.

Insigne si è mostrato visibilmente emozionato per l’evento ed è stato salutato con affetto dai tifosi presenti.

Alla fine gli ultras hanno regalato al capitano del Napoli una targa commemorativa.

