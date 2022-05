Maximiano-Napoli, c’è il sì del portiere: la cifra chiesta dal Granada

Nel dubbio amletico tra Ospina e Meret spunta il nome di Luis Maximiano, il portiere portoghese classe ’99 impegnato attualmente con il Granada.

FOTO: Getty Images, Luis Maximiano

Il giovane calciatore è stato titolare tutto il campionato nella squadra spagnola e si è reso protagonista di buone prestazioni, attirando l’interesse del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i contatti avviati tra le due parti avrebbero convinto il portiere ad aprire le porte verso la maglia azzurra.

Manca però l’accordo tra Napoli e Granada, considerando anche che il club partenopeo sta ancora definendo le situazioni rinnovo/non rinnovo di Meret e Ospina. La società andalusa, a rischio retrocessione in questo momento, non si aspetta che il Napoli possa pagare la clausola da 25 milioni presente nel contratto per Luis Maximiano, ma pretendono almeno 15-17 milioni per dare l’ok.