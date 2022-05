Futuro Zielinski: due big della Bundesliga su di lui, le ultime

Stagione sottotono, soprattutto nell’ultima parte del campionato, da parte di Piotr Zielinski, che ha un po’ deluso le aspettative dei tifosi, consapevoli delle sue potenzialità. Il centrocampista azzurro è stato relegato in panchina nelle ultime gare e la possibilità di un addio al Napoli a fine stagione non è da escludere.

Zielinski Napoli (Getty Images)

L’edizione odierna de Il Mattino parla di un interesse nei confronti del giocatore polacco, che arriva soprattutto dalla Germania. Sono due infatti le big di Bundesliga che potrebbero fare un’offerta per Zielinski: si tratta di Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Il calciatore ha un contratto con il Napoli fino al 2024 con un’opzione di rinnovo per 1 anno e una clausola rescissoria di quasi 100 milioni, ma per il Napoli non è più incedibile.