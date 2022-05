Playoff Serie B, il Benevento batte l’Ascoli: fatto un altro passo verso la Serie A

In Serie B nelle prossime settimane ci si giocherà l’ultimo posto in chiave promozione con i playoff: proprio stasera il Benevento ha giocato il quarto di finale contro l’Ascoli allenato da Andrea Sottil. Il club sannita, vincente stasera per 1-0, sfiderà il Pisa in semifinale.

Lapadula Benevento

Benevento batte Ascoli: i campani alle semifinali dei Playoff di B

Decide il match un gol nel primo tempo del solito Gianluca Lapadula, sempre più trascinatore del Benevento di Mister Caserta. Il club sannita fa un altro importante passo verso la promozione in Serie A, ancora lontana ma dopo stasera sicuramente più raggiungibile. L’andata delle semifinali contro il Pisa il 17 maggio in casa, al Vigorito, mentre il ritorno all’Arena Garibaldi si giocherà il 21 maggio.