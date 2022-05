Report allenamento Napoli, ritorno in gruppo per un titolare azzurro

Il Napoli domenica 15 maggio affronterà il Genoa al Maradona di Napoli in un match importantissimo non solo per la classifica, i quali si contendono il terzo posto con la Juventus, ma perché sarà l’ultima di Lorenzo Insigne all’arena di Fuorigrotta.

Tra il tanto entusiasmo suscitato e un Maradona che sarà stracolmo con quattro settori già sold-out, gli azzurri stanno cercando di preparare al meglio la gara per non deludere le aspettative dei presenti. Dovrà essere quindi tutto perfetto e per questo la squadra, dopo le due giornate di riposo concesse da Spalletti, già da martedì è tornata a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti.

Giovanni Di Lorenzo (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Report Napoli, un azzurro torna in gruppo

Mentre ieri era stato comunicato il lavoro di prevenzione di Giovanni Di Lorenzo e il rientro in gruppo di Anguissa e Ghoulam, oggi la SSC Napoli ha comunicato degli aggiornamenti al riguardo attraverso il report dell’allenamento. Questo quanto riportato:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partita a tema e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l’intera seduta in gruppo”.