“Il calciomercato del Napoli è ufficialmente chiuso”: rivelazione a sorpresa alla radio ufficiale

Il campionato sta volgendo alla fine: a due giornate dal termine della Serie A, il Napoli ha già raggiunto la qualificazione in Champions League e necessita di solo due punti per assicurarsi anche il terzo posto. La società è ormai già con la testa alla prossima stagione e la dirigenza ha già praticamente chiuso i primi due colpi di mercato: si tratta del terzino Mathias Olivera e l’attaccante Kvhicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images)

Arrivano notizie a sorpresa però: Valter De Maggio, giornalista e conduttore di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul mercato.

“Con gli arrivi di Mathias Olivera e Kvaratskhelia, e gli addii a zero di Ghoulam e Insigne, il mercato del Napoli è ufficialmente chiuso.

Verrà riscattato Anguissa, verrà prolungato il contratto di Juan Jesus, mentre invece non verrà riscattato Tuanzebe. L’Empoli acquisterà Luperto: il quarto difensore sarà preso a fine mercato in stile Anguissa.

Dopo il 23 maggio, ovvero dopo Spezia-Napoli, il Napoli proverà a rinnovare Ospina e Meret. Non c’è nessun portiere nel mirino per il momento.

Se un club spagnolo arriverà con 45 milioni per Fabian Ruiz, il Napoli si fionderà su Svanberg del Bologna.

Per vendere Osimhen, il Napoli non accetterà offerte inferiori a 110 milioni di euro: se non arriverà nessun club di Premier con questa cifra, Osimhen resta a Napoli.

Il Napoli crede di essere già forte così: la società opererà ancora sul mercato solo in caso di cessioni“.