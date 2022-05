Spezia-Napoli, biglietti in vendita per il settore ospiti: tutte le informazioni

Dopo una vittoria straripante di sei gol contro il Sassuolo, l’unico rammarico resta quello di un Maradona semideserto. La disfatta di Empoli ha generato una protesta da parte dei tifosi che però contro il Genoa, all’ultima di Insigne, sarà messa in disparte.

Per domenica 15 maggio è previsto uno stadio stracolmo pronto a dare una scossa di adrenalina all’ultima in casa del campionato, contando già ben quattro settori sold-out. Ma c’è anche chi vorrà salutare questa stagione all’ultima giornata di Serie A contro lo Spezia all’Alberto Picco.

Spezia Napoli (Photo by CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

A tal proposito, per chi volesse seguire gli azzurri alla trasferta ligure, la SSC Napoli rende nota in via ufficiale la vendita dei ticket. Questo il comunicato:

“Sono in vendita, a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 12 maggio 2022, i biglietti per Spezia-Napoli, 38esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Alberto Picco, in giorno ed orario da definire.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

La vendita per il settore ospiti aprirà giovedì 12 maggio alle 16:00 e chiuderà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio. In questo settore, per effetto delle disposizioni delle autorità locali, i tagliandi saranno disponibili solo per i possessori di tessera fidelizzazione della SSC Napoli, e potranno essere acquistati esclusivamente nei soli punti vendita della provincia di Napoli, con divieto di vendita on line.

Settore Ospiti: Intero (prezzo unico): 30 €

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio“.

ECCO IL TWEET UFFICIALE: