Striscione al veleno dei tifosi all’esterno del Maradona: “Preserviamo solo i colori”

La delusione per lo Scudetto perso dal Napoli è una ferita ancora aperta nel cuore e nell’animo dei tifosi, poiché giunta nel corso di una stagione in cui questo obiettivo poteva essere raggiunto agilmente. E questa forte delusione non può che acuirsi il 10 maggio, anniversario del primo scudetto della storia azzurra: i tifosi del Napoli hanno deciso, infatti, di esporre uno striscione fortemente critico nei confronti di questa opportunità sfumata per esprimere il proprio disappunto.

“10 maggio 1987: 35 anni or sono, altri uomini, altri valori… In questa m***a attuale preserviamo solo i colori“.

La rabbia è tanta; da tanti anni il Napoli si conferma una delle big del calcio italiano e, in certe occasioni, anche europeo, ma da troppo tempo gli azzurri non alzano il trofeo dei Campioni d’Italia. Adesso è ora di andarselo finalmente a prendere.