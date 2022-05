Finale Coppa Italia: cori contro Napoli durante Juventus-Inter

In questo momento si sta giocando la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: una partita che a prescindere dal finale sta regalando grandi emozioni, in campo e sugli spalti. Purtroppo però, anche in un contesto totalmente estraneo al Napoli, sono arrivati cori beceri contro gli azzurri.

Juve Inter Coppa Italia

Juventus-Inter: cori contro Napoli dagli spalti

I tifosi dell’Inter, dagli spalti dell’Olimpico, hanno cantato un coro contro quelli della Juventus con un riferimento al Napoli, totalmente estraneo a questa partita. Di seguito il coro intonato dai tifosi nerazzurri:

“Quel settore lì, quel settore lì sembra Napoli: che schifo!”