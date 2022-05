Calciomercato Napoli, colpo argentino in attacco? È nella lista di Giuntoli

Quello del calciomercato, anche a distanza di mesi dall’apertura della finestra estiva, resta uno dei temi più discussi, anche in casa Napoli: l’ipotetica partenza di Osimhen aprirebbe le porte per l’arrivo di un nuovo centravanti in azzurro. AS, quotidiano spagnolo, ha parlato di un interesse da parte di Cristiano Giuntoli per un attaccante argentino.

Giovanni Simeone Hellas Verona

Napoli su Simeone: indiscrezione dalla Spagna

Il centravanti di cui parla AS, quotidiano spagnolo, è Giovanni Simeone: il Verona eserciterà in queste settimane il diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro, per poi piazzarlo sul mercato in cerca di un acquirente. Il Napoli, così come Milan, Villarreal, Siviglia, Valencia e Newcastle sarebbe sulle tracce del Cholito, pronto finalmente al grande salto.