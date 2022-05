“Come Insigne e Del Piero”: Trevisani esalta Barella

Si sta giocando in questi minuti la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri sono passati in vantaggio con uno splendido gol di Barella: proprio in occasione della rete del 23 Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, ha fatto un paragone con Lorenzo Insigne, capitano del Napoli.

Gol Barella Coppa Italia

Trevisani: “Barella come Insigne e Del Piero”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha sbloccato la finale di Coppa Italia contro la Juventus con un bellissimo gol a giro: proprio per questo Riccardo Trevisani, telecronista del match, ha paragonato la rete a quelle che spesso segna Lorenzo Insigne:

“Barella che segna con un Tiraggiro, proprio come Lorenzo Insigne o ancor prima Alessandro Del Piero”.