Report allenamento Napoli, due titolari azzurri lavorano a parte

Domenica 15 maggio al Maradona di Napoli andrà in scena il match fra Napoli e Genoa, l’ultimo in casa di questa stagione e l’ultima apparizione di Lorenzo Insigne nell’arena di Fuorigrotta con la maglia azzurra. Un addio importante che ha chiamato in causa molti tifosi, i quali non vogliono mancare all’appuntamento.

Si prevede uno stadio stracolmo con due settori quasi sold-out, al Maradona ci sarà un clima caldissimo e i calciatori di Spalletti non vorranno sicuramente deludere le aspettative. Proprio riguardo a questo, dopo due giornate di riposo a seguito della vittoria a Torino, gli azzurri hanno ripreso quest’oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center per prepararsi a meglio in vista della prossima sfida.

Giovanni Di Lorenzo e David Ospina (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Report allenamento, gli aggiornamenti

La SSC Napoli rende noto il report riguardo gli allenamenti ripresi quest’oggi, comunicando anche una serie di aggiornamenti e il lavoro preventivo svolto per due azzurri. Si tratta di Anguissa e Di Lorenzo che hanno svolto un lavoro di prevenzione, precisamente, in palestra per il camerunense e in piscina per il terzino. Questo quanto riportato:

“La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro atletico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Anguissa ha svolto lavoro di prevenzione in palestra. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in piscina. Ghoulam ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo a eccezione della partita finale”.