Champions League, nuovo format a partire dal 2024: tutti i dettagli

Dopo due anni di assenza, il Napoli la prossima stagione tornerà a disputare i prestigiosi match di Champions League contro le grandi di Europa. Questa sarà la tredicesima apparizione consecutiva degli azzurri in Europa, dopo l’ufficialità della qualificazione nella sfida contro il Sassuolo che ha visto i partenopei trionfare e raggiungere i punti necessari per prendere parte alla competizione.

Al suo rientro in Champions League, il Napoli troverà lo stesso format dell’ultima apparizione nella competizione, anche se questo durerà ancora per poco. Infatti, è stato da poco ufficializzato il nuovo format che andrà in vigore dalla stagione 2024/25, il quale sarà rimodellato da nuove modifiche.

Nuovo format Champions League, cosa cambierà?

Oggi a Vienna è stato approvato dal Comitato Esecutivo UEFA il format definitivo delle coppe europee e l’elenco di accesso riguardante le stesse competizioni europee valido dalla stagione 2024/25. Le massime competizioni avranno quindi nuove modalità da rispettare che comprenderanno il numero totale di squadre e la trasformazione della fase a gironi a una fase di campionato unica.

Il cambiamento più radicale infatti riguarderà proprio quest’ultimo, oltre al fatto che le squadre partecipanti passeranno da un numero relativo di 32 a 36. La fase a gironi sarà sostituita da una fase unica di campionato che includerà tutti i club partecipanti, ai quali saranno garantiti un numero totale di 8 match contro 8 differenti avversarie ( 4 partite in casa e 4 in trasferta), invece delle attuali sei gare disputate fino adesso.

Le prime otto squadre dei club partecipanti accederanno automaticamente alla fase successiva, quindi quella ad eliminazione diretta, mentre quelli dal nono al ventiquattresimo posto si sfideranno in uno spareggio per contendersi il pass verso gli ottavi.

La variazione del numero delle partecipanti (quindi 36 squadre) e le modalità applicate, varranno anche per le altre competizioni europee: UEFA Europa League (8 match nella fase di campionato), UEFA Europa Conference League (6 partite nella fase a campionato).

UEFA Champions League (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Da 32 a 36 squadre partecipanti, a chi spettano i 4 posti aggiunti?

Le massime competizioni europee hanno approvato la nuova variazione riguardante il numero di partecipanti, al quale saranno aggiunti ulteriori quattro posti. Questi però saranno assegnati nelle seguenti modalità:

Un posto sspetterà al terzo club classificato nel campionato della federazione al quinto posto nel ranking UEFA.

Un posto, invece, sarà destinato a un campione nazionale, passando quindi da quattro a cinque il numero di squadre che si qualificheranno attraverso il “Champions Path”.

I rimanenti due posti saranno assegnati alle federazioni con la migliore prestazione collettiva delle rispettive società nella stagione precedente. Quindi sarà fatto il numero totale di punti ottenuti diviso per il totale del numero di club partecipanti. Queste due posizioni godranno di un posto per la squadra meglio classificata nel campionato appartenente dietro le posizioni spettanti alle competizioni della UEFA Champions League.