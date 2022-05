Messa per Maradona nel giorno dell’anniversario del primo scudetto del Napoli: presenti Ferlaino e alcuni suoi ex compagni

Il 10 maggio 1987 il Napoli vinceva il suo primo Scudetto scrivendo la storia e regalando un sogno a tutto il popolo partenopeo. Oggi, nel suo 35esimo anniversario, sarà ricordato il capitano che ha fatto la fortuna di una città e della storia del calcio: Diego Armando Maradona, a cui è intitolato oggi l’ex San Paolo.

Diego Maradona (Photo credit should read CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

L’associazione “Le leggende del Napoli”, come riportato da Repubblica, ha organizzato per oggi alle 16:30 una messa in memoria di Diego nella cappella di San Gennaro, nel Duomo.

Parteciperanno alla funzione anche l’ex Presidente azzurro Corrado Ferlaino, gli ex compagni Alessandro Renica, Giovanni Francini, Giuseppe Bruscolotti, Nando De Napoli e il figlio Diego Armando Maradona junior.