Napoli Basket, coach Buscaglia: “Napoli è una piazza che a livello di pallacanestro ha tanto da dare”

Maurizio Buscaglia, allenatore della Gevi Napoli Basket, ha parlato in conferenza stampa, insieme al Presidente Grassi, per commentare la salvezza che ha permesso alla squadra di rimanere in Serie A la prossima stagione. Queste le sue parole raccolte dalla nostra redazione:

“Io sono qui da 50 giorni, e ho avuto una linea precisa di come tenere la nave. L’ansia si è trasformata in tranquillità, sapendo che c’era la possibilità di salvarsi. Mi dispiace non aver amplificato la festa del palazzetto con una vittoria contro Pesaro. Io sono arrivato la prima a Tortona, e ho detto l’ultimo tempo di Tortona è il primo della stagione non l’ultimo.

Grassi e Buscaglia, Napoli Basket

Sono contento del risultato, devo ringraziare tantissimo lo staff medico, tecnico, lo spogliatoio, proprietà e club. Noi siamo allenatori e giocatori e fuori è stato tutto ottimo. Napoli è una piazza che a livello di pallacanestro ha tanto da dare“.

Sulla prossima stagione: “Non so che tipo di squadra vorrei per l’anno prossimo, ora penso a quello che questa squadra è riuscita a dare fino all’ultima partita”.

Il rapporto con la squadra: “I ragazzi hanno dato una grande disponibilità immediata, ci siamo compattati, eravamo competitivi mi hanno dato tanto. Sappiamo bene che abbiamo avuto qualche alto e basso. Abbiamo vinto a Treviso e Bologna e abbiamo certificato la nostra salvezza. Abbiamo espresso identità per quanto basta per arrivare alla salvezza”.