Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa alla vigilia dell’importante match valido per la finale di coppa Italia tra Inter e Juventus.

Allegri, Conferenza Stampa

In particolare, il tecnico toscano durante la lunga conferenza, in un passaggio ha parlato dell’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti e dei suoi ultimi successi con il Real Madrid. Inoltre, si è soffermato anche sul movimento allenatori in Italia.

Di seguito le sue parole:

“Ancelotti dopo Napoli è stato dato per finito, abbiamo visto tutti che non è così. C’è gente più preparata degli stessi allenatori in Italia, c’è gente preparata in Serie D. In Italia i coach sono tutti preparati, ma poi ci sono quelli che vincono. Come sempre, dico che ci sono categorie”.

L’allenatore più bravo italiano? “Chi vince: Ancelotti, Capello, Lippi, Sacchi e Trapattoni hanno fatto la storia del calcio italiano”.