L’obiettivo di mercato del Napoli apre alla partenza: “Non so se rimarrò”

Nonostante la sconfitta di ieri sera, subita in rimonta contro il Milan, Adrien Tameze è stato ancora una volta tra i migliori in campo del Verona.

Tameze è sulla lista, tra gli altri, anche di Cristiano Giuntoli e, dopo aver deciso di restare con gli scaligeri per la stagione in corso, Tameze ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Arena, affermando di non essere sicuro della sua permanenza a Verona anche per la stagione a venire.

Queste le sue parole: “Alla fine, restare in estate è stata la miglior decisione che potessi prendere, ma non so se resterò anche quest’anno“.

Per il centrocampista camerunese, questa è stata la stagione della conferma, in cui ha dimostrato di aver raggiunto la maturità calcistica e potrebbe essere un obiettivo importante per il Napoli, se si decidesse di puntare su di lui.

Per ora, però, c’è da affrontare anche la concorrenza della Lazio, che pare interessata a lui per l’estate.