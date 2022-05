Giacchetta, ds Cremonese: “Gaetano torna al Napoli? Ha un sogno”

L’ultima giornata di Serie B ha regalato alcuni verdetti. Lecce e Cremonese hanno raggiunto una fantastica promozione in Serie A. Ora, c’è il futuro di Gianluca Gaetano da decifrare per il club lombardo. Il numero 10 è stato uno dei migliori nella stagione grigiorossa e il Napoli sta valutando con cura come far esplodere il suo talento in maniera definitiva.

Gianluca Gaetano (Getty Images)

Futuro Gaetano, ds Giacchetta: “Sogna il Napoli”

A tal proposito, è intervenuto, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese. Giacchetta ha parlato anche di Gianluca Gaetano, vero trascinatore della cavalcata dei grigiorossi. Il talento, di proprietà del Napoli, in questa stagione oltre a diverse prestazioni superlative, ha collezionato anche 7 reti e 5 assist in 35 presenze.

Di seguito le parole del direttore sportivo della Cremonese:

“Gianluca ha fatto un bellissimo campionato, è di proprietà del Napoli e ha il sogno di giocare in Serie A con quella maglia. Se ci fosse la possibilità di riavere il ragazzo, saremmo felicissimi”.