Calciomercato Napoli, mossa del Barcellona: ora può cambiare il futuro

Fabian Ruiz è sicuramente uno dei nomi caldi del calciomercato del Napoli. Il centrocampista spagnolo ha un contratto con il Napoli fino al 2023, ma al momento non ci sono trattative per il rinnovo. Aurelio De Laurentiis non intende perderlo a parametro zero, quindi la cessione di Fabian è sempre più probabile già nella prossima sessione di mercato.

Fabian Ruiz Napoli (Getty Images)

Futuro Fabian Ruiz: ora il Barcellona fa sul serio

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Barcellona di Xavi è interessato all’acquisto dell’ex Betis Siviglia. Fabian Ruiz piace molto al tecnico dei blaugrana, che ne ha lodato le qualità nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra le due squadre dello scorso febbraio.

Già in passato i catalani hanno provato a strappare il talento spagnolo agli azzurri, ma hanno dovuto far fronte all’elevata richiesta della società azzurra; adesso le condizioni sono cambiate in virtù del contratto in scadenza e le possibilità che l’affare si concluda sono sempre più elevate.

Molto dipenderà da Frankie De Jong, centrocampista del Barcellona, che è finito sul taccuino di Bayern Monaco e Manchester United. Fabian Ruiz sarebbe il profilo ideale per sostituire l’olandese.

La volontà di Fabian è sempre stata quella di tornare in Spagna e una sua eventuale cessione di Fabian, sbloccherebbe il mercato del Napoli, che sarebbe costretto a sostituire lo spagnolo.