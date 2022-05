Il futuro di Fabian Ruiz sembra sempre più lontano da Napoli, con un contratto in scadenza e le voci dalla Spagna, per il classe ’96 non sarà affatto facile prendere una decisione nella prossima sessione di mercato estivo.

Il contratto azzurro andrà in scadenza precisamente nel 2023 e al momento non sembrano esserci sbocchi prossimi al rinnovo, ma restano alla porta valide offerte dall’estero. Proprio in merito a questo, il club partenopeo resta vigile ad eventuali mosse, iniziando già a determinare i possibili sostituti.

Indipendentemente dall’incognita spagnola, la dirigenza del Napoli inizia a sondare il profilo proveniente dall’Hellas Verona. Si tratta di Antonin Barak, gioiello veronese classe ’94, il quale è reduce dalla sua migliore stagione con 11 gol e 4 assist in 30 presenze.

Antonin Barak (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Barak piace al Napoli, ma attenti alla concorrenza dalla Premier League

Il nazionale ceco ha messo in evidenza prestazioni riguardevoli, le quali hanno lusingato non pochi club. Infatti, stando a quanto riportato dalla BBC, il giovane centrocampista non è sondato solo dal Napoli ma bensì anche da un club di Premier League.

Antonin Barak ha stregato tutti in questa stagione, tanto da attirare anche il Tottenham di Conte. Paratici non perde d’occhio la Serie A e con il tecnico italiano studia le nuove mosse per rafforzare la squadra inglese in vista della prossima stagione, adocchiando anche il talento seguito dal Napoli.