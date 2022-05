“Napoletani, voi siete napoletani”: è successo durante Salernitana-Cagliari

La Salernitana sta disputando in questo momento un vero e proprio spareggio per la permanenza in Serie A. Alle ore 18:00 è infatti iniziata all’Arechi Salernitana-Cagliari, con i granata che sono a 29 punti ed i rossoblu a 28. Con una vittoria la Salernitana avrebbe quattro punti di vantaggio sulla terzultima.

SALERNO, ITALY – APRIL 24: US Salernitana players celebrate the victory after the Serie A match between US Salernitana and ACF Fiorentina at Stadio Arechi on April 24, 2022 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Durante la sfida però, al minuto 65, c’è stato uno scambio di battute tra le due tifoserie. I tifosi sardi hanno infatti intonato il coro “Napoletani, voi siete napoletani” ad indirizzo dei rivali campani. I tifosi granata, per tutta risposta, hanno fischiato a questa affermazione.

Poco dopo la Salernitana è passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Verdi. La partita continua ad essere molto viva e ad essere giocata sul filo del rasoio, tanto in campo quanto sugli spalti.