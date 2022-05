Napoli, atteso un incontro tra Giuntoli e l’agente del top

Nella vittoria di ieri in casa del Torino c’è l’indelebile firma di Fabian Ruiz, autore del gol da tre punti che ha permesso al Napoli di portarsi a +4 sulla Juventus (caduta a Genova venerdì sera), blindando di fatto il terzo posto.

Proprio con l’agente dello spagnolo, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ha in calendario un incontro prima di Spezia-Napoli, dunque poco prima della fine del campionato.

FOTO: Getty – Napoli Fabian Ruiz

A riportarlo è Il Mattino, che prova a far luce su una situazione certamente non facile. Il centrocampista ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2023 e, sostanzialmente, si trova nella stessa situazione di Koulibaly: rinnovo o cessione, non c’è altra strada.

Senz’altro, come riferisce il quotidiano, né il difensore né Fabian Ruiz andranno via a parametro zero al termine della prossima stagione.