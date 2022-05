Gaetano, futuro a Napoli dopo la promozione con la Cremonese? La decisione

Dopo 26 lunghi anni la Cremonese può finalmente tornare a sognare. Con la vittoria esterna per 2-1 contro il Como, i lombardi si sono assicurati il secondo posto in Serie B alle spalle del Lecce, che è valso la promozione diretta in Serie A.

FOTO: Getty – Cremonese Gaetano

Tra i trascinatori della squadra c’è senz’altro Gianluca Gaetano, che dopo essere arrivato a campionato iniziato (saltando le prime due giornate) ha saltato soltanto una partita delle successive trentasei, segnando sette reti.

Secondo Tuttosport, il 22enne di Cimitile ha una chance concreta di restare a Napoli, visto che secondo il quotidiano gli azzurri pensano seriamente di non darlo più in prestito.