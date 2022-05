Ferrante sicuro: “Spalletti è l’allenatore che piace a De Laurentiis”

Nel corso di Countdown, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Ferrante, caporedattore di SpazioNapoli. Ferrante ha detto la sua sul rapporto tra De Laurentiis e Spalletti, il rigore sbagliato da Insigne e ha fatto il punto sul prossimo calciomercato del Napoli. Di seguito le sue parole.

“Spalletti ha dimostrato che quando vuole sa preparare le partite. Sa prepararle ma non leggerle a partita in corso. Vlahovic? Non puoi paragonare il gioco della Fiorentina o la Juventus. Se fossi un tifoso della Juventus mi chiederei: quanto è cambiata la Juventus da Allegri a Pirlo? Secondo me poco, la squadra è anche più forte. Vedrei bene Klopp fra i top allenatori a Napoli, dal punto di vista emotivo e per come si ambienterebbe con il pubblico. Sono del parere che Spalletti sia l’allenatore che piace a De Laurentiis, un allenatore con cui non punti fin dall’inizio a vincere lo scudetto. Ibrahimovic in ogni caso non era un colpo da Napoli, considerando anche questo. È un colpo extra campo”.

“Insigne li ha sempre incrociati i rigori, se un portiere se lo studia può pararlo. Lo ha calciato a mezza altezza”.



“Secondo me Ospina va via, lo dico a malincuore. Meret invece potrebbe restare. A centrocampo va via Fabian secondo me, perché va in scadenza l’anno prossimo. Di Osimhen si è parlato in ottica Manchester ma secondo me il Napoli non vuole privarsi di lui e vuole puntarci ancora”.