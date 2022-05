Colpo di mercato per il Napoli: definite le cifre per Olivera

Mancano solo tre partite al termine di questo campionato di Serie A 2021/22 e il Napoli, dopo aver conquistato matematicamente la Champions League, è già pronto a guardarsi intorno per definire la rosa della prossima stagione, a fronte di qualche addio importante. Il ds Cristiano Giuntoli sta valutando diversi colpi tra il campionato italiano e quelli esteri, avendo già concluso l’acquisto del georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Il secondo colpo, praticamente ufficiale, del Napoli è il difensore del Getafe Mathías Olivera. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, è già stata trovata l’intesa con l’agente del calciatore e sono già state definite le cifre. Il quotidiano sostiene che, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, l’acquisto di Olivera per il Napoli si può considerare ultimato.

FOTO: Getty Images, Mathías Olivera

Per Olivera è pronto un quinquennale da 1,3 milioni di euro. Il club spagnolo spinge affinché il Napoli paghi l’intera clausola rescissoria di 20 milioni, ma in realtà è pronto a cedere il calciatore anche per 12 milioni.

Sempre secondo il quotidiano, inoltre, il Napoli aveva già provato a concludere l’acquisto di Mathías Olivera a gennaio.