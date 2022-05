Belotti suona la carica: “Pubblico il nostro dodicesimo uomo in campo”

Domani, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino Napoli, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e Andrea Belotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo.

Il centravanti granata, infatti, è stato ospite di Torino Channel, per celebrare il suo centesimo gol nella massima serie, arrivato grazie alla tripletta nella scorsa gara di campionato contro l’Empoli.

Di seguito le sue parole:

Andrea Belotti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Ringrazio per questo riconoscimento, ma nulla è finito. Domani la gara sarà difficile ma l’abbiamo preparata bene e dobbiamo fare una grande partita. Vi aspetto tutti, sarete il nostro dodicesimo uomo in campo“.

Belotti, dal Napoli… al Napoli

Il Gallo Belotti è uno dei nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli per l’estate, per perfezionare il reparto offensivo del Napoli, dato anche il suo contratto in scadenza a giugno 2022, ma c’è una statistica molto interessante che lo riguarda.

Il numero 9 granata, infatti, andò a segno per la prima volta in Serie A proprio contro il Napoli, quando militava ancora al Palermo, e nel corso della sua carriera ha segnato altri tre gol ai partenopei.

Nella gara di domani, dunque, contro gli azzurri avrà la chance di segnare il suo gol numero 101.