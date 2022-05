Olivera al Napoli? Il presidente del Getafe: “si chiude subito ad una condizione”

Ángel Torres Sánchez, presidente del Getafe, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il focus del discorso è ovviamente su Mathias Olivera, da tempo obiettivo del Napoli, che salvo clamorosi intoppi nella trattativa dovrebbe approdare nel club di De Laurentiis già dalla prossima stagione.

FOTO: Getty – Olivera Getafe

Il presidente del Getafe ha sottolineato come il giocatore sia “affascinato dal Napoli e dalla possibilità di giocare la Champions League“.

Chiaramente se ne riparlerà meglio e con più calma a fine stagione, dato che gli spagnoli sono ancora in corsa per ottenere la matematica salvezza (in questo momento sono a +5 sul Granada terz’ultimo).

In ogni caso, come sottolineato da Ángel Torres, “se il Napoli paga la clausola si chiude subito l’affare“.