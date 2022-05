Calciomercato, Alvino rivela: “In partenza dall’Atalanta, può arrivare al Napoli”

Il Napoli è sempre attivo sul mercato in vista della prossima stagione. Dopo aver annunciato l’accordo con Kvaratskhelia e con Olivera che sembra ad un passo, la società azzurra continua a guardarsi attorno per migliorare la rosa.

Mercato Napoli Juan Musso (Getty Images)

In casa azzurra resta da sciogliere il nodo portiere: Ospina molto probabilmente non rinnoverà, mentre Meret non fornisce garanzie per il futuro. La dirigenza del Napoli è, quindi, alla ricerca di qualche opportunità per potenziare il parco portieri.

Secondo quanto affermato da Carlo Alvino, attraverso il suo profilo Twitter, il Napoli pensa a Juan Musso per il futuro. Il portiere argentino è in uscita dall’Atalanta dopo una stagione al di sotto delle aspettative e rappresenta un’occasione importante per gli azzurri.

Di seguito il tweet di Alvino:

Questione portieri. Il Napoli interessato a Juan Musso in partenza dall’Atalanta. — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 6, 2022