Gioca nell’Atalanta, colpo di mercato per il Napoli? È il sostituto di Fabian Ruiz!

Come già è emerso in questi giorni, il destino di Fabian Ruiz potrebbe essere ben distante dall’ambiente partenopeo, a partire dalla prossima stagione. Con il contratto in scadenza nel 2023 e un rinnovo ancora lontano, lo spagnolo potrebbe ambire a nuovi orizzonti e magari trasferirsi anche sotto l’ombra di Carlo Ancelotti.

Il classe ’96 potrebbe ritornare in patria e il Napoli studia al contempo già un possibile sostituto, proprio per non arrivare impreparato ad ogni evenienza. Il profilo che ad oggi più si avvicina, riguarda quello di Mario Pasalic che ha attirato l’attenzione con i suoi numeri impressionanti in questa stagione.

FOTO: Getty – Pasalic Atalanta

Il Napoli offre, ma l’Atalanta non ha intenzione di cedere il suo gioiello: le cifre

Con 12 gol e 7 assist in 34 presenze, tra cui tre gol in tre match consecutivi, il centrocampista si candida tra i top 5 nei campionati europei per contributo realizzativo. Meglio di lui ha fatto solo Nkunku e di questo ne terrà conto Gasperini, il quale sarà pronto a rilanciarlo da titolare con lo Spezia.

Ottimi numeri che hanno attirato la dirigenza napoletana, la quale è disposta a pagare il calciatore per una cifra che si aggirerebbe tra i 25/30 milioni di euro. L’Atalanta però è intenzionata a blindarlo, dandogli un ruolo centrale su cui basare il nuovo tridente.