Calciomercato Napoli, un top club si inserisce su Olivera: i dettagli

Secondo quanto raccolto negli ultimi giorni, la trattativa che porta Mathías Olivera al Napoli si avvicina sempre più alla chiusura. Come affermato dal presidente del Getafe, c’è ancora una minima distanza tra le parti, ma in casa Napoli trapela ottimismo per il buon esito della trattativa.

Olivera è un terzino di grande spinta e le sue caratteristiche fanno gola a tante squadre.

Mercato Napoli Mathías Olivera (Getty Images)

Il Napoli non chiude, si inserisce il Benfica

Secondo il quotidiano portoghese Record, il terzino uruguaiano è finito sul taccuino del Benfica. Il club lusitano è alla ricerca di un sostituto di Grimaldo ed è pronto a presentare un’offerta al Getafe per bruciare la concorrenza del Napoli.