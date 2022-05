Criscito emozionato: “Amo il Genoa, andiamo a Napoli con un obiettivo”

Mimmo Criscito ha regalato al suo Genoa una vittoria allo scadere contro la Juventus che può essere davvero importante per la lotta salvezza.

Il terzino rossoblù si è caricato addosso la squadra, andando a calciare un rigore pesantissimo al 97′ dopo quello sbagliato nel derby, ed ora pensa già alla prossima partita contro il Napoli.

Nel post partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, riportate di seguito:

Criscito: “Amo il Genoa. Napoli? Serve cattiveria”

“La lotta salvezza è molto bella, siamo in tante lì sotto e bisogna lottare fino alla fine. Contro il Napoli dovremo andare con la stessa cattiveria, oggi anche quando eravamo sotto ci abbiamo creduto”

“Settimana scorsa ho sbagliato perché ho cambiato l’angolo all’ultimo secondo. Oggi invece è andata bene. Ero più tranquillo“.

“Mia moglie sa quanto soffro quando perdiamo, questa settimana è stata molto dura per me. Ero solo concentrato sul lavoro, questa sera penso che oltre al gol ho fatto una bella partita. La corsa la facciamo su noi stessi, dobbiamo pensare a vincere“.

“Ho sempre pensato a lavorare e ora ci crediamo. Sono sempre stato uno che ci ha messo la faccia. L’importante è capire gli errori e non ripeterli. Sono arrivato al Genoa nel 2001 e per me è la mia vita“. L’anno prossimo? “Io amo il Genoa“.