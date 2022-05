Staff del Napoli in conferenza stampa senza comunicazioni: polemica di De Maggio!

Luciano Spalletti ha sorpreso tutti quest’oggi con l’inaspettata decisione di far parlare lo staff al suo posto. Una scelta che non è stata condivisa da tutti, scatenando pareri contrastanti.

Se da un lato c’è chi ha apprezzato il gesto del tecnico azzurro, dall’altra c’è chi invece non ha gradito la scelta. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, si è schierato dalla parte di quest’ultimi, sostenendo che avrebbe preferito ricevere un’avviso. Di seguiti quanto espresso:

Staff Napoli

“È lodevole la scelta di Spalletti di far parlare il suo staff, ma avrebbe dovuto avvisarci. Ieri il Napoli ci ha comunicato che ci sarebbe stata la conferenza di Spalletti. Non può non esserci. In vent’anni non mi è mai capitato di ricevere comunicazioni su una conferenza, mentre poi alla fine parla un altro. Ripeto, la sua è una scelta lodevole ma avrebbe dovuto avvisarci“.