“Già è successo con Insigne, non possono farlo anche con Mertens”, Auriemma lancia l’allarme

In casa Napoli c’è molto da discutere, a partire da rinnovo di Dries Mertens che si trova ancora fermo ad un bivio. Il destino del belga è ancora del tutto sconosciuto, nonostante la stagione sia giunta al termine.

Dall’altro canto, invece, non c’è che più di attuale della situazione che vede l’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti e della sua reduce qualificazione alla finale di Champions League. L’era fallimentare dell’allenatore alla guida dei partenopei è ancora una volta salita allo scoperto, suscitando un pizzico di perplessità e rammarico nell’animo napoletano.

FOTO: Getty – Insigne, Osimhen Mertens

Auriemma difende: “Sono i 3 pilastri dell’attacco”

A discuterne è il giornalista Raffaele Auriemma, il quale è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Questo quanto evidenziato:

“Hai già perso il capitano Lorenzo Insigne e se ora perdi Osimhen cedendolo, non puoi affatto perdere anche Mertens. Sono i 3 pilastri fondamentali dell’attacco. Scamacca e Terrier sono prospetti che fino ad oggi non hanno mai avuto l’occasione di lottare per qualcosa di prestigioso. Nelle altre cene c’è sempre stato questo dialogo tra Spalletti e il patron azzurro, ma ieri non è successo nulla di nuovo”.

“Ancelotti? Non ha vinto al Real Madrid perché si tratta di Ancelotti, ma vince alla guida di squadre che possiedono top player. Al Bayern Monaco l’hanno preso a pedate a stagione in corso, Benitez e Ancellìotti hanno fatto un mercato con l’Everton dove hanno speso ben 500 milioni di euro, oggi invece rischia la retrocessione. Il Real ha vito anche con altri allenatori, prima di lui”.

“Sostituti di Osimhen? Ci sono tanti nomi che girano. In Italia c’è solo Scamacca, ma lui chiede 5 milioni. Mi dipiace molto quando viene sminuito l’impegno di chi è qui. Dobbiamo solo attendere qualcuno che ci aiuti a vincere con la personalità giusta”.

“De Ketelaere? Non credo, però dobbiamo considerare che il Napoli ha una grande abilità nel portare avanti trattative in silenzio”.