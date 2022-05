Zielinski: la mossa dell’agente che può allontanarlo da Napoli

Non sono escluse cessioni in casa Napoli, dove l’imperativo è restare comunque imperativi anche nel caso in cui qualche big dovesse andar via. Serviranno, in ogni caso, delle offerte irrinunciabili per convincere il presidente Aurelio De Laurentiis, e lo stesso vale anche per Piotr Zielinski.

Nelle ultime settimane si sono susseguiti i rumors sul suo conto, con un addio che a questo non sembrerebbe essere poi così tanto un’utopia. Tutto dipenderà da quali e che tipo di offerte saranno recapitate al club azzurro, pronto eventualmente a tutte le valutazioni del caso.

Futuro in Germania? La situazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Zielinski, aprendo difatti anche all’ipotesi dell’addio.

Piotr Zielinski (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“L’agente sta sondando alcuni club tedeschi”, scrive il quotidiano a tal proposito. “Quella può essere la destinazione del polacco”.

Mesi decisivi, dunque, per capire se ci sono margini tra il Napoli e il suo numero 20 di continuare o se le strade del mercato porteranno le parti a divorzio.