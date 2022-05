Napoli, parla Lobotka: “Vogliamo vincere lo scudetto: l’anno prossimo ci riproveremo!”

Uno degli imprescindibili della stagione del Napoli è stato sicuramente Stanislav Lobotka, che con Luciano Spalletti si è reso protagonista di un exploit davvero notevole. Lo slovacco ha parlato proprio qualche minuto fa ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Lobotka a Kiss Kiss Napoli: “Spalletti fondamentale per me! Lo scudetto era il nostro sogno”

Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Celta Vigo e attuale numero 68 del Napoli, Stanislav Lobotka:

Gioia per la Champions, delusione per lo Scudetto, come si riparte? “Lo scudetto era il nostro sogno, ora siamo contenti per essere arrivati in Champions”.

Com’è l’umore, ora volete centrare il terzo posto? “Ora puntiamo al terzo posto, forse al secondo. Ora cercheremo di dare il massimo. Siamo pronti per affrontare il Torino”.

L’importanza di Spalletti? “È stato molto importante, ha creduto in me. Ora sono un altro calciatore grazie a lui, ho sentito fiducia e questo per un calciatore è fondamentale”.

Riproverete a vincere il campionato? “Ci proveremo, sì. Ora finiremo la stagione e poi ci ricarichiamo per la prossima: faremo di tutto pur di portare lo scudetto qui a Napoli!“

Lobotka: “La Champions un sogno per me. Negli ultimi giorni ho sentito Hamsik”

Ho sentito Hamsik per la vittoria del campionato? “Sì, l’ho chiamato e gli ho detto che sono molto contento per la sua vittoria con il Trabzonspor. Se lo merita e mi dispiace non abbia mai vinto lo scudetto qui a Napoli, e non perché non ci abbiano provato, assolutamente: comunque sono arrivati sempre secondi o terzi“.

La Champions? “È una competizione che tutti i giocatori sognano di giocare e ovviamente anch’io, assolutamente non vedo l’ora”.

Un saluto ai tifosi del Napoli? “Saluto tutti i nostri tifosi, e grazie per averci sostenuto. Faremo del nostro meglio per portare lo scudetto a Napoli il prossimo anno. Forza Napoli sempre!“