Lobotka su Hamsik: “L’ho chiamato dopo il campionato vinto con il Trabzonspor”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex Celta Vigo, che è arrivato in Italia su consiglio di Marek Hamsik, ha parlato anche dell’ex capitano azzurro e del suo scudetto appena vinto in Turchia con la maglia del Trabzonspor.

Marek Hamsik (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Lobotka: “Ho chiamato Hamsik, sono felice per lui!”

Di seguito le dichiarazioni di Stanislav Lobotka:

Ho sentito Hamsik per la vittoria del campionato? “Sì, l’ho sentito e gli ho detto che sono molto contento per la sua vittoria con il Trabzonspor. Se lo merita e mi dispiace non abbia mai vinto lo scudetto qui a Napoli, e non perché non ci abbiano provato, assolutamente: comunque sono sempre arrivati secondi o terzi”.