Aaron Hickey, esterno di proprietà del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in merito al suo futuro nel corso della sua intervista ai taccuini del quotidiano La Repubblica. Il giovane classe 2002 è uno dei nomi accostati al Napoli, nonostante gli azzurri si siano portati avanti già con Mathias Olivera per l’out di sinistra.

In particolare, il terzino scozzese è stato interrogato circa un possibile passaggio in maglia azzurra. Ecco la risposta sibillina del diretto interessato a tal proposito:

“Mi sento pronto per un trasferimento al Napoli? Non lo so, ora penso al Bologna, poi nella vita non si sa mai“.

Aaron Hickey (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Sul suo impatto con l’Italia e la Serie A: “La cosa più difficile da imparare è stata la lingua. Nel gioco, invece, la difesa. Quando sono arrivato, Mihajlovic mi faceva ripetizioni individuali“.