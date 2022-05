Nuovo obiettivo in difesa del Napoli: su di lui c’è anche la Lazio di Sarri

Il Napoli pensa a rafforzare la sua rosa in vista della prossima stagione, considerando che questa è ormai giunta quasi al termine. Tra i reparti che il club partenopeo vuole valorizzare c’è la difesa, sulla quale la dirigenza partenopea sta virando diversi profili.

Emerge a tal proposito il nome del difensore centrale Flavius Daniliuc, il quale incuriosisce il mondo napoletano e non solo. Il classe 2001 del Nizza sarebbe sondato anche dalla Lazio, come riportato dal portale Spox, sarebbe stato visionato da entrambi i club.

FOTO: Getty – Daniliuc Nizza

Flavius Daniliuc: il profilo

Flavius Daniliuc è un difensore centrale classe 2001 austriaco di proprietà del Nizza, ma la sua formazione è tutta proveniente dalla scuola Bayern Monaco. In Francia dal 2020, ha collezionato ben 20 presenze quest’anno in Ligue 1 e 3 in Coppa.

L’aspetto che però le sue pretendenti tengono in considerazione è il suo contratto. Infatti, il ventunenne gode di un contratto col Nizza fino all’estate 2024.