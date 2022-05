Torino-Napoli, arbitra Prontera: per il direttore di gara è la prima volta con gli azzurri

Come di consueto, l’AIA ha pubblicato sul proprio sito le designazioni ufficiali degli arbitri per la prossima giornata di campionato: il Napoli affronterà il Torino di Ivan Juric in trasferta. Scelta, ovviamente, anche per la sfida degli azzurri la sestina arbitrale che scenderà in campo.

Arbitro Prontera

Torino-Napoli, ufficiale la sestina arbitrale: c’è Prontera

Di seguito la designazione arbitrale dell’AIA, Associazione Italiana Arbitri: l’arbitro sarà il bolognese Alessandro Prontera, che non ha mai arbitrato una partita del Napoli, con gli assistenti Liberti e Del Giovane. Il quarto uomo sarà Baroni, mentre al VAR ci saranno Irrati e Zufferli.

PRONTERA

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: BARONI

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI