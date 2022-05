Ultime calciomercato, il Napoli punta un titolare dell’Atalanta

Secondo quanto riportato da Tuttoatalanta.com, l’Atalanta starebbe pensando a una possibile cessione del portiere Juan Musso. L’argentino era arrivato appena un’anno fa, per circa 20 milioni di euro dall’Udinese.

In stagione ha giocato 44 partite, contando tutte le competizioni, tra i pali della Dea, subendo 60 gol. La squadra che ha mostrato più interesse è la Fiorentina, che è già sicura di vendere Dragowski, e che non sembra vedere in Terracciano la soluzione lungo termine.

Juan Musso, Atalanta (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Anche Napoli e Lazio hanno mostrato interesse nei confronti del 27enne argentino, che dopo appena una stagione a Bergamo potrebbe diventare il pezzo pregiato, tra i pali, del mercato italiano.

Sul sito Transfermerkt, il suo valore rimane di 20 milioni, gli stessi dell’estate scorsa.